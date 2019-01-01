Новости за ночь: США грозит дефолт в сентябре

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Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом уже в сентябре нынешнего года. Дело в более низких, чем ожидалось, налоговых поступлениях. Речь идет о 2-3% вместо ожидавшихся 5-6%. К тому же дефицит бюджета за первые девять месяцев 2019 финансового года, который начинается в США с 1 октября, достиг $746 млрд. При этом федеральные расходы увеличились на $208 млрд.

В этой ситуации специалисты Центра двухпартийной политики, подготовившие доклад призывают Белый дом активизировать переговоры с американским Конгрессом для последующего повышения потолка госдолга.

Ранее эксперты прогнозировали, что дефолт может произойти в октябре.



