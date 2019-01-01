Новости за ночь: США грозит дефолт в сентябре
Главные события ночи по версии НСН.
США предрекают дефолт в сентябре
Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом уже в сентябре нынешнего года. Дело в более низких, чем ожидалось, налоговых поступлениях. Речь идет о 2-3% вместо ожидавшихся 5-6%. К тому же дефицит бюджета за первые девять месяцев 2019 финансового года, который начинается в США с 1 октября, достиг $746 млрд. При этом федеральные расходы увеличились на $208 млрд.
В этой ситуации специалисты Центра двухпартийной политики, подготовившие доклад призывают Белый дом активизировать переговоры с американским Конгрессом для последующего повышения потолка госдолга.
Ранее эксперты прогнозировали, что дефолт может произойти в октябре.
Роструд назвал причины для отказа работнику в отпуске
В Роструде перечислили причины для отказа работнику в отпуске. Как отмечают «Известия», к примеру, положенный в текущем году отдых могут перенести на следующий - с согласия работника - если уход в отпуск может негативно сказаться на ходе работы предприятия. В такой ситуации отложенный отпуск нужно будет использовать не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется.
Эксперты ведомства напомнили, что работодатель имеет право отозвать сотрудника из отпуска. В этом случае неиспользованные дни отдыха будут обязаны предоставить в другое удобное для работника время либо присоединить к следующему положенному отпуску.
Также работодатели не имеют права не предоставлять ежегодный отпуск в течение двух лет подряд. А также не давать его работникам младше 18 лет или тем, кто трудится на вредных для здоровья предприятиях.
В ЦБ рассказали об основных способах кражи денег со счетов россиян
Центробанк назвал основные способы кражи денег со счетов россиян. В докладе ЦБ отмечается, что почти в каждом третьем случае наши соотечественники лишаются средств на банковских счетах из-за собственной беспечности.
Схема, которую используют мошенники почти всегда одинаковая: они представляются жертвам сотрудниками банка или службы безопасности; предлагают услуги или говорят об обнаружении подозрительной активности на счете; получают от клиентов личные данные и коды доступа, после чего выводят все деньги со счетов.
Также тройку наиболее распространенных рисков вошли потеря гаджета, а также его кража.
Цены на вино в России вырастут в 2020 году
С 2020 года в стране повысятся ставки акцизов на вино. Согласно новому законопроекту, разработанному правительством страны, акцизы на тихие вина с 18 рублей до 31 рубля за литр, а на игристые — с 36 до 40 рублей. Таким образом, будут практически уравнены ставки акциза на вино и на винные напитки без добавления спирта.
Как отметил в интервью «Ведомостям» пресс-секретарь председателя кабинета министров Олег Осипов, к подакцизной продукции будет отнесен и виноград, который используют при производстве вина. Эта опция позволить получать налоговый вычет по акцизу за использованный виноград с повышающим коэффициентом.
Однако эксперты в один голос утверждают, что поправки приведут к повышению стоимости продукции для конечного потребителя, при этом цена винных напитков практически достигнет уровня на натуральные вина.
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