Новости за ночь: Система PayPal прекратила внутренние переводы в России

Международная платёжная система PayPal с 31 июля перестала обрабатывать внутренние платежи в России. Как сообщили в компании, обработка международных транзакций между Россией и другими странами продолжится, передаёт телеканал «360».

Причиной прекращения внутрироссийских транзакций в PayPal назвали изменения в законе «О национальной платежной системе». Из-за них операторы лишились права передавать информацию о переводах внутри России за рубеж и предоставлять доступ к этим данным с территории других государств.

Также известно, что московский офис PayPal продолжит работу.

