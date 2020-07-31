Новости за ночь: Система PayPal прекратила внутренние переводы в России
Международная платёжная система PayPal с 31 июля перестала обрабатывать внутренние платежи в России. Как сообщили в компании, обработка международных транзакций между Россией и другими странами продолжится, передаёт телеканал «360».
Причиной прекращения внутрироссийских транзакций в PayPal назвали изменения в законе «О национальной платежной системе». Из-за них операторы лишились права передавать информацию о переводах внутри России за рубеж и предоставлять доступ к этим данным с территории других государств.
Также известно, что московский офис PayPal продолжит работу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru