Новости за ночь: Система PayPal прекратила внутренние переводы в России

Международная платёжная система PayPal с 31 июля перестала обрабатывать внутренние платежи в России. Как сообщили в компании, обработка международных транзакций между Россией и другими странами продолжится, передаёт телеканал «360».

Причиной прекращения внутрироссийских транзакций в PayPal назвали изменения в законе «О национальной платежной системе». Из-за них операторы лишились права передавать информацию о переводах внутри России за рубеж и предоставлять доступ к этим данным с территории других государств.

Также известно, что московский офис PayPal продолжит работу.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ДеньгиПлатежные Системы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры