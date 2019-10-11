Новости за ночь: Рыбаки рассказали о потерях из-за морской границы с США

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Анкара не изменит свою политику из-за угроз со стороны президента США Дональда Трампа. С таким заявлением выступил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Американский лидер ранее пригрозил «разрушить турецкую экономику», если Анкара «перейдет границы» дозволенного во время военной операции на севере Сирии против курдов. Трамп также пообещал «сильным удар», если Турция не будет «играть по правилам». Чавушоглу ответил, что если бы Анкара чего-то боялась, то не начинала бы операцию в Сирии. Дипломат заявил, что «Турция будет делать то, что должна делать и что считает нужным». Об этом глава турецкого МИДа заявил в эфире телеканала CNN Turk.

