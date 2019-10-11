Новости за ночь: Рыбаки рассказали о потерях из-за морской границы с США
События минувшей ночи по версии НСН.
Российские рыбаки потеряли более 150 млрд рублей из-за морской границы с США
Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) сообщила о потерях рыбопромышленной отрасли. В организации заявили, что это происходит из-за соглашения о морских границах между СССР и США, которое было подписано 30 лет назад. За это время отрасль недополучила 150 млрд рублей. Об этом говорится в письме, которое президент ВАРПЭ Герман Зверев направил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, сообщает РБК. После того, как соглашение было принято, акватория, где российским рыбакам разрешено вести промысел в Беринговом море, сократилась на 77,7 тыс. кв. км. Там добывают минтай, сельдь, палтус, треску и камбалу, а также крабов.
Водителей собрались проверять на алкоголизм
Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, обяжут проходить тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT). Это маркер, который указывает на хронический алкоголизм. Если он будет обнаружен, то гражданина отправят в наркологический диспансер. Такой приказ принят Минздравом и находится на регистрации в Минюсте, пишет «Коммерсант». Водителям также предложат сдать мочу для выяснения, употребляет ли он какие-либо наркотики. По данным издания, нововведения приведут к тому, что медсправки станут дороже, а также к активизации фирм, торгующих фальшивыми справками.
Пропавшую в Саратове школьницу нашли мертвой
Пропавшая 9 октября в Саратове девятилетняя девочка найдена мертвой. Тело ребенка обнаружили недалеко от дома школьницы, сообщает РЕН ТВ. Ребенка искали более 2 тыс. человек, в том числе полицейские, волонтеры отряда «Лиза Алерт» и жители города. В среду девочка ушла в школу, и с тех пор ее никто не видел. По факту исчезновения ребенка управление СК РФ по Саратовской области возбудило уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый в убийстве уже задержан, ранее он уже был судим за насильственные действия сексуального характера.
Турция не намерена останавливать операцию в Сирии из-за угроз Трампа
Анкара не изменит свою политику из-за угроз со стороны президента США Дональда Трампа. С таким заявлением выступил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Американский лидер ранее пригрозил «разрушить турецкую экономику», если Анкара «перейдет границы» дозволенного во время военной операции на севере Сирии против курдов. Трамп также пообещал «сильным удар», если Турция не будет «играть по правилам». Чавушоглу ответил, что если бы Анкара чего-то боялась, то не начинала бы операцию в Сирии. Дипломат заявил, что «Турция будет делать то, что должна делать и что считает нужным». Об этом глава турецкого МИДа заявил в эфире телеканала CNN Turk.
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