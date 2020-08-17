Новости за ночь: Россельхознадзор рассказал об уловках при провозе «санкционки»

Контрабандисты с товарами, запрещёнными к ввозу в Россию, действуют всё более изощрённо, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Так, недобросовестные бизнесмены пытаются выдавать запрещённый груз за продукцию, произведённую в странах, откуда поставки разрешены, пишет РБК. Другой способ – когда машина с «левыми» номерами заезжает якобы на заправку, а потом при досмотре у водителя находят сопроводительные документы на внутреннюю перевозку продукции из одного российского региона в другой. Применяются и схемы ложного транзита, когда грузовики якобы следуют из Белоруссии в Казахстан, а на самом деле разгружаются в Москве.

Бороться с этими нарушениями нужно максимально жёстко, чтобы предприниматели понимали реальные риски, считает Данкверт. По его словам, нужно вводить новую практику: конфисковывать машины вместе с грузом в случае подобных нарушений, а водителям запрещать въезд в страну.

