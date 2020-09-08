Новости за ночь: Названы регионы с самыми высокими зарплатами в 2020 году

Северные регионы и Москва лидируют по уровню средней зарплаты в первом полугодии 2020 года, показали расчёты на основе данных Росстата.

Самая высокая номинальная среднемесячная зарплата зафиксирована на Чукотке и Ямало-Ненецком АО – 116,5 тысячи и 113 тысяч рублей соответственно, передаёт RT. На третьем месте Москва с показателем в 96,8 тысячи, за ней идут Магаданская область (96,6 тысячи) и Ненецкий АО (93,4 тысячи).

Как отмечается в материале, в топ-10 вошли Сахалин, Камчатка, Ханты-Мансийский АО и Якутия.

Самые маленькие зарплаты в первом полугодии оказались в Ивановской области (27,6 тысячи) и Алтайском крае (28,7 тысячи). Меньше 30 тысяч в месяц зарабатывали жители Карачаево-Черкесии, Чечни, Дагестана, Тамбовской области, Ингушетии.

