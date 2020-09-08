Новости за ночь: Названы регионы с самыми высокими зарплатами в 2020 году
Северные регионы и Москва лидируют по уровню средней зарплаты в первом полугодии 2020 года, показали расчёты на основе данных Росстата.
Самая высокая номинальная среднемесячная зарплата зафиксирована на Чукотке и Ямало-Ненецком АО – 116,5 тысячи и 113 тысяч рублей соответственно, передаёт RT. На третьем месте Москва с показателем в 96,8 тысячи, за ней идут Магаданская область (96,6 тысячи) и Ненецкий АО (93,4 тысячи).
Как отмечается в материале, в топ-10 вошли Сахалин, Камчатка, Ханты-Мансийский АО и Якутия.
Самые маленькие зарплаты в первом полугодии оказались в Ивановской области (27,6 тысячи) и Алтайском крае (28,7 тысячи). Меньше 30 тысяч в месяц зарабатывали жители Карачаево-Черкесии, Чечни, Дагестана, Тамбовской области, Ингушетии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru