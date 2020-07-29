Новости за ночь: «Газпром» перестал указывать владельца трубоукладчика для «Северного потока-2»

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое называют единственным в России пригодным для достройки «Северного потока-2», больше не принадлежит «Газпрому». Об этом пишет РБК со ссылкой на квартальную отчётность компании.

Собственником судна является АО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд» (СТИФ). К концу первого квартала 2020 года это юрлицо входило в группу «Газпрома». В документах раскрытия за второй квартал компания, однако, уже не указала фонд в списке аффилированных лиц.

Как говорится в материале, этому может быть два объяснения: либо у фонда сменился владелец, либо «Газпром» не стал раскрывать часть информации из-за санкционных рисков.

Известно, что СТИФ весной переехал из Самары в Санкт-Петербург и сменил генерального директора. Фонд – непубличное акционерное общество, поэтому раскрывать текущих участников не обязан.

Трубоукладчик «Академик Черский» пока остаётся в немецком порту Мукран. Ранее СМИ сообщили, что достройка «Северного потока-2» якобы отложена до сентября из-за летнего нереста трески. В Датском энергетическом агентстве, однако, эту информацию не подтвердили, отметив, что в районе нереста рыбы трубы уже проложены, передаёт RT.

