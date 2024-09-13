Новая трасса Джубга - Сочи будет платной

Проезд по новой скоростной трассе Джубга-Сочи будет платным. Об этом сообщил председатель правления компании «Автодор» Вячеслав Петушенко, передает «Интерфакс».

По словам Петушенко, госорганизация в условиях недостаточного государственного финансирования привлекает средства рынка.

«Поэтому все дороги, которые мы строим, они платные, поскольку на крупнейших объектах мы используем средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Эти деньги возвратные. Вкладывают и концессионеры деньги в наши проекты... Большой объем мы также привлекаем с рынка под свои обязательства. Поэтому трасса будет платной», — указал руководитель «Автодора».

Как отметил Петушенко, дорогу будут возводить поэтапно, сейчас ведется строительство обхода Адлера.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что новая трасса Джубга-Сочи станет альтернативой авиаперелетам на курорты Черного моря. Как ожидается, благодаря строительству дороги время в пути от Джубги до Адлера сократится с 7 до 1,5 часа, пишет Ura.ru.

