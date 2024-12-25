Новак заявил о росте поставок российского газа в Европу

Поставки российского трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в 2024 году увеличились в среднем на 18-20%. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

«Если посмотреть на объемы поставок в Европу, то они на 18-20% выше, чем в прошлом году... За 11 месяцев порядка 50 миллиардов кубометров... было поставлено, несмотря на все заявления, санкционное давление», — рассказал зампред правительства.

Новак пояснил, что газ — востребованный высокоэкологичный продукт, российское топливо наиболее выгодно с точки зрения логистики поставки и цены.

Между тем в Кремле назвали ситуацию с поставками газа из РФ в Словакию после окончания транзита через Украину сложной. Этому вопросу необходимо уделить повышенное внимание, пишет 360.ru.

