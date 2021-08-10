Новак заявил о контроле ситуации с биржевыми ценами на топливо

Правительство России продолжает держать ситуацию с биржевыми ценами на топливо на особом контроле. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Слова зампреда правительства приводит ТАСС. Как отметил Новак, власти рассчитывают на нормализацию ситуации с ценами на бензин в ближайшее время, однако сохранят в запасе меру по ограничению экспорта. Запрет экспорта нефтепродуктов может быть применен в любой момент при ухудшении ситуации.

Кроме того, Новак поручил Минэнерго проработать меры по стабилизации рынка сжиженных углеводородных газов, а также скорректировать механизм формирования графика ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, чтобы обеспечить баланс рынка.

Ранее стало известно, что кабмин принял решение не вводить запрет на экспорт бензина, который рассматривался в качестве меры для стабилизации цен на внутреннем рынке. На мнение властей повлияли снижение мировых цен на нефть и рост предложения на бирже, отмечает телеканал «360». О возможном запрете заговорили в конце июля, когда биржевая стоимость бензина АИ-92 и АИ-95 побила рекорды, напоминает Газета.ру.

