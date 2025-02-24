Новак заявил о более 40 решениях по поддержке экономики России
Более 40 решений, направленных на поддержку российских отраслей экономики, сформировали власти страны. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе совещания в кабмине.
Зампред правительства подчеркнул, что подкомиссия по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики по итогам своей работы сформировала конкретные решения для поддержки.
«Прежде всего речь идет о поддержке спроса на продукцию в текущих условиях», - указал Новак.
Между тем министр экономического развития РФ Максим Решетников назвал главным ограничением для роста экономики страны текущую ситуацию на рынке труда, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru