Новак заявил о более 40 решениях по поддержке экономики России

Более 40 решений, направленных на поддержку российских отраслей экономики, сформировали власти страны. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе совещания в кабмине.

Зампред правительства подчеркнул, что подкомиссия по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики по итогам своей работы сформировала конкретные решения для поддержки.

«Прежде всего речь идет о поддержке спроса на продукцию в текущих условиях», - указал Новак.

Между тем министр экономического развития РФ Максим Решетников назвал главным ограничением для роста экономики страны текущую ситуацию на рынке труда, пишет RT.

