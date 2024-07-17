Новак: Во всех регионах Кавказа построят или реконструируют аэропорты

Спасатель пострадал при атаке коптера на пожарную часть в поселке Тёткино Курской области Более 10 человек ожидают приговоров по делам о покушении на главу Крыма Дональд Трамп заявил, что не является сторонником санкций СМИ: Экосистема Карадагского заповедника будет восстанавливаться после пожара годы Россиянам напомнили о том, где не рекомендуется собирать грибы