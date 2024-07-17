Новак: Во всех регионах Кавказа построят или реконструируют аэропорты
Аэропорты построят либо реконструируют во всех регионах Северного Кавказа. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.
Как отметил зампред правительства, благодаря таким шагам появятся «возможности для транспортной мобильности».
«Будут расширены мощности железной дороги, будут расширены экспортные транспортно-логистические маршруты, которые коснутся взаимодействия с нашими южными странами-партнерами», — подчеркнул Новак.
Кроме того, вице-премьер напомнил, что проходящие через субъекты Северного Кавказа транспортные маршруты входят в коридор «Север-Юг», реализуемый совместно Россией, Азербайджаном и Ираном. Для совершенствования маршрута строится участок железной дороги «Решт-Астара».
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин назвал основной задачей на Северном Кавказе раскрытие экономического потенциала субъектов региона, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru