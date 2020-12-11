Новак стал куратором «Газпрома» и «Роснефти» в правительстве

Премьер-министр России Михаил Мишустин перераспределил обязанности заместителей, говорится на сайте правительства.



Теперь координировать работу компаний с государственным участием будут вице-премьеры. В частности, Александр Новак будет отвечать за «Газпром», «Роснефть» и другие компании топливно-энергетического комплекса.



Вице-премьер Юрий Борисов будет координировать работу Промсвязьбанка, Объединенной судостроительной корпорации, ГЛОНАСС, «Оборонпромкомплекса», Центра технологии судостроения и судоремонта, концерна «Алмаз-Антей», корпорации «Тактическое ракетное вооружение», а также «Трансинжстроя».

