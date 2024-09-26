Новак: Россия готова возобновить поставки по «Северному потоку - 2» в ЕС
Россия готова возобновить поставки по «Северному потоку - 2» в Евросоюз, если будет желание партнёров. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.
В кулуарах Российской энергетической недели он также указал, что следует провести объективное международное расследование диверсий на газопроводах.
«Мы все прекрасно понимаем, кто был заинтересован в подрывах... Мне кажется, что должно быть международное расследование... с участием в том числе и России», - заключил Новак.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» не мог быть совершен небольшой группой людей, речь идёт о причастности крупных государств, сообщает RT.
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