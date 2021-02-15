Новак: Программа газификации потребует ещё до 600 млрд рублей

Кабинету министров РФ надо изыскать на программу газификации страны на ближайшие 10 лет еще от 500 до 600 миллиардов рублей. О такой необходимости заявил вице-премьер Александр Новак на совещании о газификации регионов под руководством председателя партии «Единая Россия»" Дмитрия Медведева.

По словам Новака, регионы могут финансировать газификацию за счет списания долга перед бюджетом и изменения тарифа на газораспределение. Вице-премьер призвал ускорить программу, несмотря на достаточно высокий уровень газификации в России на текущий момент по сравнению со странами Европы, которые имеют схожий климат.

Для интенсификации работ при министерстве энергетики будет сформирован центр компетенций по газификации. Согласно дорожной карте, которую Минэнерго внесло в правительство, уровень газификации должен быть увеличен к 2024 году с 70% до 75%, а к 2030 году — до 83%.

Остальные 17%, не попадающие в программу, уже сегодня обеспечены централизовано горячим водоснабжением и отоплением за счет других видов энергоресурсов, уточнил вице-премьер.

