Новак предрек ценам на бензин стабильность

Министр энергетики России Александр Новак написал статью для журнала «Энергетическая политика», в которой рассказал о нынешней и будущей динамике цен на бензин в стране, сообщает RT.

Новак, в частности, заявил, что в 2020 году резкого повышения цен на топливо не будет, они будут стабильными благодаря «демпфирующему механизму», действующему в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, передает Ura.ru.

Глава Минэнерг добавил, что внутренний топливный рынок останется нечувствительным даже к резкому подорожанию цен на нефть.

