Новак предрек ценам на бензин стабильность
6 декабря 201912:35
Министр энергетики России Александр Новак написал статью для журнала «Энергетическая политика», в которой рассказал о нынешней и будущей динамике цен на бензин в стране, сообщает RT.
Новак, в частности, заявил, что в 2020 году резкого повышения цен на топливо не будет, они будут стабильными благодаря «демпфирующему механизму», действующему в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, передает Ura.ru.
Глава Минэнерг добавил, что внутренний топливный рынок останется нечувствительным даже к резкому подорожанию цен на нефть.
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ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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