Греф спрогнозировал курс доллара 84-85 рублей на конец года
Курс доллара в конце года достигнет отметки в 84-85 рублей, считает глава Сбербанка Герман Греф. Об этом он заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает РИА Новости.
«Наш сегодняшний прогноз - 84-85 (рублей за доллар. - НСН) на конец года», - подчеркнул банкир.
Вместе с тем Греф указал, что в прогнозе не учитываются «все обстоятельства, которые могут возникнуть».
Ранее экономист Михаил Беляев допустил, что к концу года разница между курсами доллара может составлять 10-15 рублей, американская валюта «совершенно гарантированно» подорожает до 80 рублей.
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