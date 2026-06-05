Греф спрогнозировал курс доллара 84-85 рублей на конец года

Курс доллара в конце года достигнет отметки в 84-85 рублей, считает глава Сбербанка Герман Греф. Об этом он заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает РИА Новости.

«Наш сегодняшний прогноз - 84-85 (рублей за доллар. - НСН) на конец года», - подчеркнул банкир.

Вместе с тем Греф указал, что в прогнозе не учитываются «все обстоятельства, которые могут возникнуть».

Ранее экономист Михаил Беляев допустил, что к концу года разница между курсами доллара может составлять 10-15 рублей, американская валюта «совершенно гарантированно» подорожает до 80 рублей.

