Новак: Дефицит квалифицированных кадров в России составляет 1,5 млн человек
Дефицит высококвалифицированных кадров в России составляет порядка 1,5 миллиона человек, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, сообщает РИА Новости.
«Эта потребность, которую необходимо будет обеспечить в ближайшее время», - подчеркнул он.
По его словам, для этого потребуется структурировать экономику и подготовку кадров. Среди отраслей, где наиболее острая ситуация, связанная с нехваткой персонала, Новак назвал строительство, торговлю, транспорт, ЖКХ и электроэнергетику.
Ранее Минтруд РФ оценил дефицит кадров в России в 2,4 млн человек, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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