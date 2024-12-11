Новак: Дефицит квалифицированных кадров в России составляет 1,5 млн человек

Дефицит высококвалифицированных кадров в России составляет порядка 1,5 миллиона человек, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, сообщает РИА Новости.

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«Эта потребность, которую необходимо будет обеспечить в ближайшее время», - подчеркнул он.

По его словам, для этого потребуется структурировать экономику и подготовку кадров. Среди отраслей, где наиболее острая ситуация, связанная с нехваткой персонала, Новак назвал строительство, торговлю, транспорт, ЖКХ и электроэнергетику.

Ранее Минтруд РФ оценил дефицит кадров в России в 2,4 млн человек, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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