Новак анонсировал запуск нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»

Новый нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» планируют сформировать в России в ближайшие несколько месяцев. Об этом заявил кандидат на должность вице-премьера Александр Новак, передает ТАСС.

Как отметил Новак, задача по вхождению страны в четверку крупнейших экономик мира к 2030 году должна сопровождаться ростом экономики, ВВП, доходов граждан и предприятий. Так, в РФ необходимо развернуть новую модель экономического роста и идти на «экономику предложения».

«На достижение этой национальной цели будет направлен новый национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика". В ближайшие несколько месяцев одна из ключевых задач — сформировать такой национальный проект», — указал кандидат в вице-премьеры.

Новак подчеркнул, что в России донастроят инструменты финансирования и будут активно привлекать к этому регионы. В частности, в планах обеспечить инвестиционную активность, условия для развития бизнеса, развивать механизм особых экономических зон, которые будут ориентироваться на задачи по достижению технологического суверенитета.

Ранее Новак сообщил, что РФ в координации с некоторыми странами ОПЕК+ во втором квартале дополнительно сократит добычу и экспорт нефти на 471 тысячу баррелей в сутки, напоминает RT.

