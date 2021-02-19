Норникель не станет обжаловать решение суда по аварии на ТЭЦ,
ПАО «ГМК «Норильский никель» решило не обжаловать решение суда по аварии на ТЭЦ, говорится в сообщении на сайте компании.
Этот решение в компании приняли на основании рекомендаций внутренних и внешних экспертов, приводятся в сообщении слова председателя совета директоров компании Гарета Пенни.
Ранее суд обязал уплатить «дочку» «Норникеля», Норильско-Таймырскую энергетическую компанию, 146 миллиардов рублей за ущерб, причиненный природе при разливе топлива в Норильске. Тогда в результате разрушения резервуара на норильской ТЭЦ-3 29 мая 2020 года на земле оказалось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, которое затем попало в местные реки. Росприроднадзор в своем иске оценил сумму ущерба в 148 миллиардов рублей, суд ее незначительно снизил.
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