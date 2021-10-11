Нобелевскую премию по экономике вручили за новые взгляды на рынок труда

Канадско-американский экономист Дэвид Кард, а также исследователи из США Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс стали лауреатами Нобелевской премии по экономике, сообщает пресс-служба Шведской королевской академии наук.

Карда наградили за «эмпирический вклад в экономику труда», а Ангриста и Имбенса - «за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей».

В сообщении говорится, что в 2021 году премию вручили за новые взгляды на рынок труда и «революцию в эмпирических исследованиях», например, о влиянии длительности образования на будущий доход.

Ранее Нобелевский комитет объявил, что лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года стали российский журналист и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, а также филиппинская журналистка Мария Ресса, сообщает RT.

