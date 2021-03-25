«Ничего не лихорадит». Песков разъяснил ситуацию с курсом рубля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не согласился с мнением, что курс рубля «лихорадит» на фоне ожидания новых санкций США, сообщает РБК.
Отвечая на вопрос журналистов о сроках и масштабах новых американских ограничений представитель Кремля посоветовал обратиться за информацией в Вашингтон, не согласившись при этом с оценкой курса национальной валюты.
«Я не соглашусь со словом «лихорадит». Волатильность может быть, да, волатильность с амплитудой чуть выше обычного может быть, но ничего не лихорадит», - цитирует Ura.ru Пескова.
Ранее курс евро впервые с конца февраля поднялся выше 91 рубля, сообщает RT. По данным Московской биржи 24 марта стоимость европейской валюты составила 91,08 рубля.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+9 221 / сут.
Умерли
96 612+393 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+10 881 / сут.
- СМИ: В Мавритании задержали захватившего самолёт мужчину
- Стоимость биткоина снизилась более чем на 10%
- «Ничего не лихорадит». Песков разъяснил ситуацию с курсом рубля
- Олимпийский комитет России предложил заменить гимн России на музыку Чайковского
- Производство вакцины «КовиВак» стартовало в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru