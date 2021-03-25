«Ничего не лихорадит». Песков разъяснил ситуацию с курсом рубля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не согласился с мнением, что курс рубля «лихорадит» на фоне ожидания новых санкций США, сообщает РБК.

Отвечая на вопрос журналистов о сроках и масштабах новых американских ограничений представитель Кремля посоветовал обратиться за информацией в Вашингтон, не согласившись при этом с оценкой курса национальной валюты.

«Я не соглашусь со словом «лихорадит». Волатильность может быть, да, волатильность с амплитудой чуть выше обычного может быть, но ничего не лихорадит», - цитирует Ura.ru Пескова.

Ранее курс евро впервые с конца февраля поднялся выше 91 рубля, сообщает RT. По данным Московской биржи 24 марта стоимость европейской валюты составила 91,08 рубля.

