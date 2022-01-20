Несырьевой неэнергетический экспорт РФ в 2021 году достиг рекордных $191 млрд

Несырьевой неэнергетический экспорт России в 2021 году вырос более чем на треть и достиг рекордных $191 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российский экспортный центр (РЭЦ).

Отмечается, что по итогам января-ноября прошлого года ННЭ составил $170,5 млрд. По результатам года этот вид экспорта вырос на 36%, пишет RT.

«Рост отмечен практически во всех товарных сегментах, но наиболее масштабным он получился по черным и цветным металлам, удобрениям, продукции деревообработки, химическим веществам, пластмассам, энергооборудованию», — подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

По данным аналитиков, основными импортерами продукции из РФ стали Китай ($15,6 млрд), Казахстан ($14,4 млрд), Белоруссия ($11,4 млрд). Также в первую пятерку вошли Турция ($10,9 млрд) и США ($7,9 млрд).

