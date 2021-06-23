Немецкие компании заявили о намерении вложить в Россию миллиарды евро
Почти половина немецких компаний (47%), работающих в России, заявили о желании инвестировать в страну в ближайший год. Об этом говорится в исследовании Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП).
Сообщается также, что общий объем запланированных инвестиций составит 840 миллионов евро.
В исследовании отмечается, что большинство немецких компаний (51%) также намерены увеличить численность сотрудников. В целом 52% респондентов оценили состояние своего бизнеса как хорошее, 31% - как удовлетворительное и 12% - как хорошее.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+17 594 / сут.
Умерли
131 тыс.+548 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+12 660 / сут.
- Немецкие компании заявили о намерении вложить в Россию миллиарды евро
- Названы сроки Всероссийской переписи населения
- «Магнит» начал доставлять еду в регионах
- На проведение выборов в Госдуму из федерального бюджета выделили 21,4 млрд рублей
- Ростуризм рекомендовал отправлять в Турцию сначала россиян с перенесенными турами
- В Калининградской области вводят обязательную вакцинацию для ряда граждан
- В Москве зафиксировано максимальное число смертей от коронавируса
- Минобороны Белоруссии: США причастны к подготовке переворота
- В России зафиксировано 17 594 новых случаев COVID-19
- Глава ФСБ: Террористы вербуют молодежь через компьютерные игры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru