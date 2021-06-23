Немецкие компании заявили о намерении вложить в Россию миллиарды евро

Почти половина немецких компаний (47%), работающих в России, заявили о желании инвестировать в страну в ближайший год. Об этом говорится в исследовании Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП).

Сообщается также, что общий объем запланированных инвестиций составит 840 миллионов евро.

В исследовании отмечается, что большинство немецких компаний (51%) также намерены увеличить численность сотрудников. В целом 52% респондентов оценили состояние своего бизнеса как хорошее, 31% - как удовлетворительное и 12% - как хорошее.

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ФОТО: pexels.com
ТЕГИ:Бизнес
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