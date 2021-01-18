Немецкие экологи опротестовали разрешение на строительство «Северного потока-2»

Немецкая негосударственная организация «Союз охраны природы и биоразнообразия» (NABU) и экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подали жалобу на разрешение на строительство части газопровода «Северный поток-2» в немецкой исключительной экономической зоне.

На прошлой неделе Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) выдало разрешение на строительство трубопровода на участке протяжённостью около 30 км. Разрешение действительно до конца мая, сообщают Известия.

По данным телерадиокомпании Norddeutscher Rundfunk, экологи направили в BSH письма с жалобами на достройку газопровода. В связи с этим выданное ранее разрешение временно не имеет силы, отмечает РИА ФАН.

«Северный поток - 2» предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода из России в Германию. Строительные работы были возобновлены в декабре после годичного перерыва из-за американских санкций. Газопровод построен на 93%, сухопутная часть «Северного потока - 2» готова к эксплуатации.

