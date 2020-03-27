Нефть снова обвалилась, увлекая за собой рубль и биржу

Нефть начала новое падение на мировых рынках. Марка Brent теряет в цене более 5%, опустившись ниже 25 долларов США за баррель. На Лондонской бирже майские контракты опустились к 17 часам по московскому времени до $24,87 за бочку. К моменту написания новости цена понизилась до $24,40.

В новое пике чёрное золото перешло после того, как министерство энергетики Саудовской Аравии объявило, что Эр-Рияд не обсуждает с Москвой возможность расширения числа участников сделки ОПЕК+, а также не ведет переговоров для стабилизации нефтяного рынка.

Вслед за нефтью российская национальная валюта также пошла резко вниз. Курс доллара на Мосбирже превысил 79 рублей, правда к этому моменту произошёл небольшой отскок.

Российские фондовые индексы также ускорили снижение на этом фоне. РТС теряет почти 7%, Мосбиржа – более 4%.

