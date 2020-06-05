Нефть подорожала до 42 долларов впервые за 3 месяца
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставками в августе 2020 года на лондонской бирже ICE повысилась на 5,2 процента, достигнув отметки 42,06 доллара за баррель.
Это максимальная цена барреля Brent за последние три месяца — в последний раз нефть столько стоила 6 марта 2020 года.
На этом фоне российский рубль продолжил укрепляться. Доллар упал на 80 копеек до 68,3 рубля, евро — на рубль, до 77,38 рубля.
В пользу рубля, помимо дорожающей нефти, сыграли заявления главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной. Она сообщила, что ЦБ видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru