Нефть подорожала до 42 долларов впервые за 3 месяца

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставками в августе 2020 года на лондонской бирже ICE повысилась на 5,2 процента, достигнув отметки 42,06 доллара за баррель.



Это максимальная цена барреля Brent за последние три месяца — в последний раз нефть столько стоила 6 марта 2020 года.



На этом фоне российский рубль продолжил укрепляться. Доллар упал на 80 копеек до 68,3 рубля, евро — на рубль, до 77,38 рубля.



В пользу рубля, помимо дорожающей нефти, сыграли заявления главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной. Она сообщила, что ЦБ видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки.

