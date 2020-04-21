Нефть марки Brent рухнула почти на 11%

Цена на нефть марки Brent снижается в ходе торгов более чем на 10%. Цена июньских контрактов на эту североморскую нефтяную смесь упала до $22,46 за баррель к моменту публикации новости.

Ранее рост стоимости фьючерсов на нефть WTI с поставкой в мае замедлился, но цена бочки оставалась отрицательной, передает RT. Цена на эту американскую марку впервые опустилась до отрицательных показателей накануне вечером в ходе торгов на бирже в Нью-Йорке. Майские фьючерсы снижались там более чем на 136% — до минус $6,65 за баррель.

Как отмечает РИА ФАН, эксперты связывают такое историческое событие на рынке нефти с невиданным до сих пор падением спроса на чёрное золотоо в условиях пандемии коронавируса. Сегодня к утру на некоторое время цены вернулись к положительным значениям, однако затем опять пошли вниз.

На фоне падения нефти российский рынок акций стартовал на этой неделе также со снижения вслед за мировыми площадками.

