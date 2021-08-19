Нефть Brent упала ниже $67 за баррель

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $67 за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость сырья достигла такой отметки впервые с 24 мая.

Так, фьючерс Brent с поставкой в октябре подешевел на 2,18%, до 66,99 доллара за баррель.

При этом нефть марки WTI потеряла 2,65% стоимости, ее цена на 10:08 мск составляла 63,46 доллара за баррель.

Между тем аналитики ожидают, что снижение мировых цен на нефть позволит на время снизить цены на бензин в России. По данным экспертов, на снижение стоимости топлива повлияет также демпфирующий механизм и растущее предложение, сообщает Ura.ru. В то же время специалисты предупреждают, что число сделок на бирже может уменьшится, пишет «Свободная пресса».

