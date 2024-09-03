Нефть Brent резко упала на биржах до $75,56 за баррель

Котировки нефти эталонных марок перешли к резкому снижению на фоне опасений о перспективах роста экономики Китая. Фьючерсы на ноябрь сорта Brent на Лондонской бирже днём потеряли почти два доллара, они торговали по $75,56 за баррель.

Опасения рынка вызвала последняя статистика и з КНР, согласно которой, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности в августе сократился до 49,1 пункта – на три десятых меньше к июлю. Значение данного индикатора ниже уровня в 50 пунктов свидетельствует о спаде активности в секторе.

Ещё один негативный для рынка фактор связан с Ливией. Государственная компания National Oil Corp объявила о наступлении форс-мажора на месторождении El-Feel, где добывается около 70 тысяч баррелей черного золота в сутки. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», падение добычи в этой северо-африканской стране может повысить вероятность увеличения поставок топлива со стороны ОПЕК+ в начале четвертого квартала.

