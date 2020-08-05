Нефть Brent пробила вверх отметку $45 за баррель
Стоимость октябрьских контрактов на нефть марки Brent преодолела отметку 45 долларов за баррель в ходе торгов на лондонской бирже ICE. На момент написания заметки фьючерсы торговались в районе $45,44, прибавляя почти 2,5%, свидетельствует табло торгов.
В последний раз бочка чёрного золота марки Brent столила на биржах больше $45 6 марта, непосредственно перед обвалом котировок после провала переговоров в формате ОПЕК+. Дна рынок нефти достиг к концу апреля, когда котировки падали ниже 19 долларов за баррель.
После этого начался постепенный подъём на фоне новых договорённостей по линии ОПЕК+. Россия согласилась пойти на уступки, значительно сократив объемы добычи. Котировки марки Brent выросли за последние два дня на 2 доллара.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
867 тыс.+5 204 / сут.
Умерли
14 490+139 / сут.
Выздоровели
669 тыс.+7 555 / сут.
- Нефть Brent пробила вверх отметку $45 за баррель
- После взрыва в Бейруте более 60 человек в критическом состоянии
- Инспектор ГИБДД подтвердил, что Ефремов был за рулем в момент аварии
- В ВТБ опасаются возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
- Взорвавшая в Бейруте селитра оказалась с судна бизнесмена из Хабаровска
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru