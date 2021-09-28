Нефть Brent превысила отметку в 80 долларов за баррель впервые с 2018 года
Цены на нефти марки Brent взлетели выше 80 долларов за баррель, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торговых площадок.
К 7:16 мск стоимость декабрьских фьючерсов Brent прибавила 0,85% и выросла до 79,36 доллара за баррель. При этом ноябрьские фьючерсы на сырье этой марки подорожали на 0,83%, до 80,19 доллара за баррель.
Нефть Brent достигла отметки в 80 долларов впервые с октября 2018 года.
При этом фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре подорожали до 76,09 доллара за баррель, прибавив 0,85%.
Ранее аналитик УК «Альфа-Капитал» Юлия Мельник рассказала, что рост цен на нефть вызван увеличением спроса и одновременно — снижением запасов нефти. Текущая ситуация может привести к тому, что что члены ОПЕК+ пересмотрят соглашение по наращиванию добычи сырья, отмечает RT.
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