Нефть Brent подорожала до $28

Нефтяные котировки пошли вверх на торгах утром 24 марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Так, стоимость барреля нефти Brent с поставкой в мае достигала $28,3, нефть WTI дорожала до $24,63.

Цены на нефть остаются низкими уже третью неделю подряд. 30%-ный обвал произошёл 9 марта на фоне развала сделки ОПЕК+ по объёмам нефтедобычи: Россия предлагала сохранить прежний уровень, Саудовская Аравия требовала дальнейшего сокращения.

На прошлой неделе стоимость барреля Brent достигала минимума с 2003 года. Давление на нефтяные цены оказывает и общая ситуация в мировой экономике: на фоне распространения коронавируса и введения масштабных карантинных мер снижается потребление сырья.

