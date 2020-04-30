Нефть Brent дорожает на 9 - 10 %
Нефть на мировых рынках показывает динамичный рост. Стоимость июньских контрактов на марку Brent на лондонской бирже прибавила 10% и поднялась до $26,66 за баррель к 7 утра по московскому времени.
В дальнейшем рост немного замедлился и торги идут в районе $26,44 - $26,5 за бочку. Марка WTI, которая испытала наибольшее падение в последние дни, растет на 15%, до $17,32 за баррель, передает ТАСС.
Причем к 5:21 мск сорт Brent торговался на уровне $25,71 за баррель.
Цены на нефть начали восстановление накануне на фоне данных о замедлении темпов роста запасов в США. Предполагается снижение избытка топлива на мировом рынке.
Участники также ожидают увеличения спроса на фоне возобновления экономической активности после отмены карантинных мер из-за коронавируса.
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