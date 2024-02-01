Недостроенный пейнтбольный центр демонтировали на востоке столицы
Объект незавершенного строительства – пейнтбольный центр, который планировали открыть на 1-ой Владимирской улице в Восточном административном округе Москвы, демонтировали. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Как отметил заммэра, строительство центра началось в 2000 году и было приостановлено в 2005-м на стадии возведения каркаса здания.
«Позднее для решения вопроса долгострой включили в перечень объектов незавершенного строительства», – указал Бочкарев.
После рассмотрения вопроса на Оперативной группе в Комплексе градостроительной политики и строительства состоялось обследование конструкций. В связи с их неудовлетворительным состоянием объект демонтировали, а территорию благоустроили.
Глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин уточнил, что работу по сокращению объектов незавершенного строительства ведут в столице с 2011 года по поручению градоначальника Сергея Собянина. За 12 лет оперативная группа решила судьбу 662 долгостроев.
«Из них 191 объект введен в эксплуатацию, на 265 объектах возобновлена работа, на 206 площадках демонтированы конструкции, территории приведены в порядок и благоустроены», – подчеркнул Левкин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru