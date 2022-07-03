Немецким компаниям рекомендовано запастись генераторами аварийного питания

В ведомстве рекомендовали «оснащение генераторами аварийного питания, особенно для предприятий критической инфраструктуры». По данным издания, генераторы должны будут обеспечить подачу энергии в течение 72 часов.

Ранее власти ФРГ сообщили, что ситуация с газом в стране напряженная, не исключается ее ухудшение.

Депутат бундестага, уполномоченный фракции «Альтернатива для Германии» по российским немцам Евгений Шмидт заявил, что антироссийские санкции ударили по немецкому бизнесу и ухудшили качество жизни населения Германии.

