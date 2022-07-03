Немецким компаниям рекомендовано запастись генераторами аварийного питания

Минэкономики Германии рекомендует компаниям обеспечить себя генераторами аварийного питания из-за возможной нехватки газа, пишет Bild со ссылкой на ответ статс-секретаря при министерстве на запрос депутата Штефана Пильзингера.

Минэнерго Австрии назвало ситуацию с газом в стране напряженной

В ведомстве рекомендовали «оснащение генераторами аварийного питания, особенно для предприятий критической инфраструктуры». По данным издания, генераторы должны будут обеспечить подачу энергии в течение 72 часов.

Ранее власти ФРГ сообщили, что ситуация с газом в стране напряженная, не исключается ее ухудшение.

Депутат бундестага, уполномоченный фракции «Альтернатива для Германии» по российским немцам Евгений Шмидт заявил, что антироссийские санкции ударили по немецкому бизнесу и ухудшили качество жизни населения Германии.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ГерманияГаз
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