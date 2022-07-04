СМИ: газовый концерн Uniper SE ведет переговоры с правительством ФРГ о помощи в размере €9 млрд

Немецкая компания Uniper ведет переговоры с правительством о финансовой помощи в размере €9 млрд, чтобы возместить финансовые убытки из-за отказа от российского газа. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В Кремле отреагировали на возможность национализации участка «Северного потока-2» в ФРГ

Отмечается, что акции Uniper упали на 28%.

Ранее немецкий журнал Spiegel сообщил, что министерство финансов Германии планирует национализировать проложенную по территории страны часть «Северного потока - 2».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ФРГГазГермания
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