СМИ: газовый концерн Uniper SE ведет переговоры с правительством ФРГ о помощи в размере €9 млрд
4 июля 202220:59
Немецкая компания Uniper ведет переговоры с правительством о финансовой помощи в размере €9 млрд, чтобы возместить финансовые убытки из-за отказа от российского газа. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что акции Uniper упали на 28%.
Ранее немецкий журнал Spiegel сообщил, что министерство финансов Германии планирует национализировать проложенную по территории страны часть «Северного потока - 2».
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4 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru