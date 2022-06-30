Минэнерго Австрии назвало ситуацию с газом в стране напряженной

Австрия попала в крайне напряженную ситуацию в вопросе запасов газа, руководство страны вынуждено работать на максимум для наилучшей готовности к зиме. Об этом заявила австрийская министр энергетики Леоноре Гевесслер.

«На Владимира Путина больше нельзя положиться, он больше не надежный партнер. Поэтому мы должны делать все, чтобы наилучшим образом подготовиться к зиме», - сказала Гевесслер в эфире телеканала Puls 24.

При этом, по словам министра, Австрия планирует заполнить газохранилища на 80% к зиме, тогда как сейчас они полны лишь на 44,7%. Она выразила уверенность, что «Россия использует энергопоставки в качестве оружия», поэтому власти Австрии готовы перейти к диверсификации и производить энергию самостоятельно.