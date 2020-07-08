Эксперт объяснил рост тарифов на мобильную связь

Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН заявил, что существенного подорожания услуг сотовых операторов не случится.

Средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи в России за первое полугодие 2020 года выросла на 8% - до 291 рубля, следует из оценок Content Review. Таким образом операторы компенсировали выпадающую выручку из-за самоизоляции граждан во время пандемии, предполагают эксперты. Во втором полугодии, согласно прогнозу, рост тарифов может достигнуть 14%, что станет особенно заметным на фоне снижения доходов населения.

Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН отметил, что повышение произошло в линейке предоплатных тарифов. Он выразил уверенность, что большинство пользователей этого не заметит.

«Во-первых, речь идет о повышении пакетных предоплатных тарифов. Это не обычный тариф. Я думаю, это повышение на массе обычных пользователей и не отразится. На страже стоят регуляторы отрасли – Министерство связи и Федеральная антимонопольная служба. Драматизировать ситуацию не стоит. Да и пользователи предоплатных тарифов вряд ли сильно расстроятся. 12, 20, 40 рублей в месяц мало кто ощутит и почувствует. Не так страшен черт, как его малюют. Расстраиваться, что сейчас мы получим счета и разоримся, не нужно», - призвал он.

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Эксперт согласился с тем, что мобильные операторы в последнее время увеличили объемы затрат, и им хочется компенсировать часть издержек.

«Удивляться подорожанию не стоит. Операторы – это частный бизнес, цель которого – извлечение прибыли. И что у нас дешевеет? Все дорожает! У операторов последние годы, действительно, наблюдаются выпадающие доходы – они потеряли на роуминге, их озадачили, и теперь они вынуждены хранить полгода все звонки и переговоры. А это не просто сложить в коробочку, следует вложиться в строительство. 5G тоже будет недешевое удовольствие, хотя без этого развивать цифровую страну невозможно. Все вышки, все оборудование - зарубежного производства. Я не оправдываю операторов, но их жизнь не такая уж безоблачная», - добавил он.

Ранее агентство Telecom Daily прогнозировало, что цены на связь в России в 2020 году могут вырасти более чем на 20%. Пока относительно среднего дохода рост цен на связь оказался не так заметен, однако специалисты предупреждают, что из-за сокращения доходов во втором полугодии и продолжающегося повышения цен в целом доступность услуг связи будет снижаться.

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ФОТО: РИА Новости//Николай Хижняк
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