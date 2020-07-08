Эксперт объяснил рост тарифов на мобильную связь

Средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи в России за первое полугодие 2020 года выросла на 8% - до 291 рубля, следует из оценок Content Review. Таким образом операторы компенсировали выпадающую выручку из-за самоизоляции граждан во время пандемии, предполагают эксперты. Во втором полугодии, согласно прогнозу, рост тарифов может достигнуть 14%, что станет особенно заметным на фоне снижения доходов населения.

Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН отметил, что повышение произошло в линейке предоплатных тарифов. Он выразил уверенность, что большинство пользователей этого не заметит.

«Во-первых, речь идет о повышении пакетных предоплатных тарифов. Это не обычный тариф. Я думаю, это повышение на массе обычных пользователей и не отразится. На страже стоят регуляторы отрасли – Министерство связи и Федеральная антимонопольная служба. Драматизировать ситуацию не стоит. Да и пользователи предоплатных тарифов вряд ли сильно расстроятся. 12, 20, 40 рублей в месяц мало кто ощутит и почувствует. Не так страшен черт, как его малюют. Расстраиваться, что сейчас мы получим счета и разоримся, не нужно», - призвал он.