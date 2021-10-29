«Не та сумма»: в Союзе пенсионеров не оценили отмену транспортного налога
Пенсионеры нуждаются в иных мерах поддержки, заявил НСН Валерий Рязанский.
Снижение налогов не окажет значительного влияния на доходы пенсионеров, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил министру труда Антону Котякову освободить от транспортного налога пенсионеров; мера может распространиться на машины с двигателем до 150 л. с.
«Автомобилей у пенсионеров достаточно много. Как я понимаю, речь идет об автомобилях эконом-класса, для водителей, имеющих небольшие автомобили. Но если это распространить на все марки автомобилей, то могут быть злоупотребления, и на пенсионеров начнут переписывать дорогие машины. Я не думаю, что правительство это предложение поддержит. Это не та сумма, о которой может идти речь с точки зрения поддержки пенсионеров, тем более там предлагают автомобили до 150 лошадиных сил, это не столь внушительно. Целесообразнее сосредоточиться на двух вопросах: это более высокая индексация пенсий, и, учитывая наработки, созданные в 2018 году в период принятия решений по повышению пенсионного возраста, целесообразно рассматривать вопрос о введении единоразовой выплаты, которая бы компенсировала потерю в доходах в связи с более высокой инфляцией. Эти два вопроса имеют больше значения для пенсионеров», - отметил Рязанский.
По словам председателя Союза пенсионеров, налоговое бремя на пенсионеров невысоко.
«У пенсионеров остались налоги имущественного характера, налоги на землю, других налогов мало, и вряд ли это сработает. Все остальное – это расходы, связанные с коммунальными платежами. Надо все-таки идти по пути повышения доходов. Единоразовые выплаты – это простая мера, она прямая и понятная. Либо вернуться к рассмотрению индексации пенсии работающим пенсионерам, которые имеют небольшую заработную плату. Они вышли на работу и продолжают работать именно из-за маленьких доходов, маленькой пенсии», - резюмировал Рязанский.
Ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экономист Антон Шабанов заявил, что страна стремится продекларировать уменьшение количества бедных, однако единых критериев их подсчета нет.
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