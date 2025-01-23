«Не исчезнет»: В ФАС заявили о высоком урожае гречки
23 января 202511:59
Федеральная антимонопольная служба не видит угрозы исчезновения гречки из магазинов. Об этом заявил глава ведомства Максим Шаскольский.
«Гречка не исчезнет, у нас хорошие и высокие урожаи», — рассказал он в интервью каналу «Россия 24».
Шаскольский подчеркнул, что сейчас цена на крупу держится на уровне 2020-2021 годов.
Ранее Росстат сообщил, что в 2024 году стоимость гречки снизилась на 6%, в целом потребительские цены выросли на 9,5%, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Не исчезнет»: В ФАС заявили о высоком урожае гречки
- В Ингушетии восемь человек арестовали по делу о хищении 66 млн рублей
- Более 30 тысяч человек эвакуируют в Калифорнии из-за нового лесного пожара
- Хоккеист СКА Никишин получил сотрясение мозга в матче КХЛ
- Ночной шквал в Красноярском крае оставил без света более 23 тысяч человек
- Украинскую журналистку Янину Соколовскую заочно приговорили к 7,5 года колонии
- На Rutube стала доступна функция скачивания видео
- Ученик пришел в школу Балашихи с топориком для мяса и ножом
- Минюст Турции: Жертвами пожара на курорте Карталкая стали 78 человек
- СМИ: Константин Меладзе побоялся вернуться в Россию
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru