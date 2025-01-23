«Не исчезнет»: В ФАС заявили о высоком урожае гречки

Федеральная антимонопольная служба не видит угрозы исчезновения гречки из магазинов. Об этом заявил глава ведомства Максим Шаскольский.

«Гречка не исчезнет, у нас хорошие и высокие урожаи», — рассказал он в интервью каналу «Россия 24».

Шаскольский подчеркнул, что сейчас цена на крупу держится на уровне 2020-2021 годов.

Ранее Росстат сообщил, что в 2024 году стоимость гречки снизилась на 6%, в целом потребительские цены выросли на 9,5%, пишет «Свободная пресса».

