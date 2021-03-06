Названы самые убыточные отрасли 2020 года
Около 30% всех российских предприятий понесли убытки в 2020 году, следует из данных Росстата.
Ведомство отмечает, что 29,4% компаний ухудшили свои финансовые показатели. Доля убыточных предприятий увеличилась на 2,9% по сравнению с 2019 годом.
Больше всего пострадали угольная промышленность, общепит, гостиничный бизнес, междугородные и международные железнодорожные пассажирские перевозки, газораспределительная отрасль, производство пара и горячей воды.
По данным Росстата, значительно ухудшили показатели сухопутный и трубопроводный транспорт (минус 72,7%), а также оптовая торговля, за исключением продаж автомобилей и мотоциклов (меньше на 69,5%).
Вместе с тем, в ряде отраслей наблюдались высокие темпы роста. В частности, финансовый результат сельскохозяйственных и рыболовных организаций вырос на 86%, сфера операций с недвижимым имуществом прибавила 72,3%, строительство — 53,1%, розничная торговля (кроме продажи автомобилей и мотоциклов) — 34,4%.
Чистая прибыль средних и крупных предприятий России в 2020 году снизилась на 23,5%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru