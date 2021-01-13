Названы наиболее подорожавшие с водкой продукты в РФ с начала года

Овощи продолжают лидировать по подорожанию в России, следует из обновленных данным Федеральной службы государственной статистики. Так, свежие помидоры за 11 дней января прибавили 7,7%, морковь - 3,4%, огурцы - 2,5%.

Цены на картофель и лук поднялись за тот же срок на 2,7%, белокочанная капуста подорожала в среднем на 1,7%.

Среди других продуктов, которые показали рост с начала нового года - водка (+0,6%), на столько же подорожали мясные консервы для детского питания, мясо кур - на 0,7%.

При этом цены на подсолнечное масло также продолжают немного подниматься, несмотря на принятые меры по их регулированию. За 11 дней этот продукт подорожал в среднем на 0,1%. Причем в 14 регионах рост составил 1,1-5,3%.

