Названы наиболее подорожавшие с водкой продукты в РФ с начала года
Овощи продолжают лидировать по подорожанию в России, следует из обновленных данным Федеральной службы государственной статистики. Так, свежие помидоры за 11 дней января прибавили 7,7%, морковь - 3,4%, огурцы - 2,5%.
Цены на картофель и лук поднялись за тот же срок на 2,7%, белокочанная капуста подорожала в среднем на 1,7%.
Среди других продуктов, которые показали рост с начала нового года - водка (+0,6%), на столько же подорожали мясные консервы для детского питания, мясо кур - на 0,7%.
При этом цены на подсолнечное масло также продолжают немного подниматься, несмотря на принятые меры по их регулированию. За 11 дней этот продукт подорожал в среднем на 0,1%. Причем в 14 регионах рост составил 1,1-5,3%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru