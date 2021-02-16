Названа зарплата фрилансеров в России

Больше половины (64%) фрилансеров в России зарабатывают менее 30 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании «Gig-экономика», подготовленного PwC.

Еще 17% работников на фрилансе имеют доход до 60 000 рублей, а 6% — более 100 тыс. рублей, передает Forbes.