Названа зарплата фрилансеров в России

Больше половины (64%) фрилансеров в России зарабатывают менее 30 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании «Gig-экономика», подготовленного PwC.

Еще 17% работников на фрилансе имеют доход до 60 000 рублей, а 6% — более 100 тыс. рублей, передает Forbes.

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По информации Росстата, средняя зарплата в России по данным на ноябрь 2020 года составила 49 274 рубля.

Эксперты отмечают, что рынок фриланса в России растет. За три года людей, работающих на фрилансе увеличилось с 5 млн до 14 млн, сообщает Ura.ru.

Экономист Евгений Надоршин рассказал, как заработать во время экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, передает РИА ФАН.


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ФОТО: pixabay.com
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