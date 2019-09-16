Названа сама доходная вакансия в России
В Министерстве труда и соцзащиты назвали самую прибыльную вакансию. Оказалось, что больше всех может заработать механик по ремонту оборудования в рыбодобывающей промышленности. Как сообщают «Известия», такому специалисту работодатель обещает 430 тысяч рублей.
При этом представители самой отрасли отмечают, что механики на рыбодобывающих судах получают около 200 тысяч рублей. Обозначенная зарплата может быть предложена только в случае крайне срочности в сотруднике и объявляется очень редко.
На втором месте в рейтинге самых высоких зарплат в России оказались вакансии лётчика гражданского самолёта и начальника участка в отрасли угледобывающей промышленности. Обнародованные вакансии на эти должности предполагают зарплату в 330 тысяч рублей, уточняет RT.
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