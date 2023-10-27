Навесную станцию быстрой зарядки для электротранспорта разработали в Москве

Московский завод по производству коммерческих и бытовых электрозарядных станций ENGY разработал не имеющую аналогов в России навесную станцию для быстрой зарядки электротранспорта, которая может одновременно питать два автомобиля. Об этом заявил министр правительства Москвы глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Станцию мощностью 80 киловатт можно разместить на стенах домов, что особенно удобно для мегаполисов. По словам Овчинского, устройство позволяет одновременно зарядить два автомобиля до 80% за 40 минут. Руководитель департамента добавил, что на 95% станция состоит из российских комплектующих, ее производство начнется в конце ноября 2023 года, а годовой выпуск устройств составит не менее 1200 экземпляров.

Управлять всепогодным и оборудованным системами безопасности устройством можно, используя специальное мобильное приложение. Кроме того, светодиодная подсветка, индивидуальная цветовая индикация зарядных разъемов и яркое освещение парковочного пространства позволяет пользоваться станцией ночью. В свою очередь конструкция прибора исключает контакт зарядных кабелей с дорожным покрытием.

По словам гендиректора компании Олега Синюхина, предприятие разработало собственную систему централизованного управления зарядной инфраструктурой. Она позволяет удаленно контролировать станций, обновлять программное обеспечение, отслеживать состояние показателей работоспособности, учет потребления энергии, квот и доступов.

Москва — город с развитым производством. Здесь функционируют более 4000 промышленных площадок, на них работают свыше 720 тысяч человек. Каждый год в столице открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий и около 100 малых заводов. На них выпускают широкий спектр товаров и активно внедряют инновации. Также комфортные условия для бизнеса позволяют предприятиям интенсивно развиваться.

