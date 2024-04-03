Нацпроект «Производительность труда» сэкономил транспортным предприятиям столицы 238 млн рублей

Национальный проект «Производительность труда» позволил московским транспортным компаниям сэкономить более 238 миллионов рублей. Об этом сообщила министр правительства Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

«За два года участниками нацпроекта стали 12 компаний транспортной отрасли Москвы, восемь из них уже завершили пилотные проекты и смогли увеличить производительность в среднем в 1,8 раза», – пояснила она.

По словам Багреевой, с начала 2022 года рабочие процессы компаний, принимающих участие в проекте, ускорились на 55%, неиспользуемые запасы сократились на 40%.

В результате свои бизнес-процессы улучшила такая компания, как ГУП «Московский Метрополитен». Уточняется, что столичный оператор наземного городского пассажирского транспорта увеличил производительность труда при проведении технического обслуживания автобусов на треть.

Также завершила первый этап нацпроекта логистическая компания «Нортранс». Инструменты бережливого производства позволили предприятию ускорить обработку заявок на 84%.

Национальный проект «Производительность труда» – мера государственной поддержки бизнеса, позволяющая наращивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. Инициатива реализуется в Москве с начала 2022 года. До конца 2024 года в нацпроекте смогут принять участие 419 предприятий.

В рамках национального проекта «Производительность труда» в столице проводится конкурс «Лучшие практики наставничества города Москвы – 2024». Подать заявку можно до 28 июня 2024 года.

