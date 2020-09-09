Наталья Сергунина: в Москве возобновляется прием заявок на субсидии для бизнеса
Власти Москвы по просьбе предпринимателей продлили приём заявок по трём видам субсидий для малого и среднего бизнеса, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
Новый этап заявочной кампании стартует 15 сентября. Речь идёт о компенсации затрат на обучение персонала, о субсидии для коммерческих коворкингов на создание центров услуг для бизнеса, о выплатах для столичных экспортёров. Приём заявок по компенсациям затрат продлится до 29 октября, по двум другим видам финансовой поддержки – до 30 октября.
По словам Сергуниной, подать документы готовы ещё около 800 компаний. На данный момент московским предпринимателям уже одобрили субсидии на общую сумму 1,3 миллиарда рублей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+5 099 / сут.
Умерли
17 993+122 / сут.
Выздоровели
850 тыс.+6 772 / сут.
- В Госдуму внесли законопроект о компенсации за недополученные пенсии
- США пригрозили новыми санкциями Белоруссии
- Илон Маск выбыл из топ-5 богатейших людей мира
- Очный саммит «пятёрки» СБ ООН могут перенести на 2021 год
- Россияне полетят в Дубай на день раньше
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru