Наталья Сергунина: в Москве возобновляется прием заявок на субсидии для бизнеса

Власти Москвы по просьбе предпринимателей продлили приём заявок по трём видам субсидий для малого и среднего бизнеса, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Новый этап заявочной кампании стартует 15 сентября. Речь идёт о компенсации затрат на обучение персонала, о субсидии для коммерческих коворкингов на создание центров услуг для бизнеса, о выплатах для столичных экспортёров. Приём заявок по компенсациям затрат продлится до 29 октября, по двум другим видам финансовой поддержки – до 30 октября.

По словам Сергуниной, подать документы готовы ещё около 800 компаний. На данный момент московским предпринимателям уже одобрили субсидии на общую сумму 1,3 миллиарда рублей.

