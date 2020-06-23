Наталья Сергунина: Первый межотраслевой кластер создан на платформе i.moscow
Три десятка технологичных компаний, специализирующихся на робототехнике, электронике и IT-решениях, образовали первое межотраслевое объединение на платформе i.moscow Московского инновационного кластера (МИК). Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
В составе территориального кластера «Зеленоград» 33 научных, исследовательских, образовательных и производственных организаций, которые будут работать над проектами в области информационных технологий, электроники и микроэлектроники, медицины и робототехники, уточнила она.
Цель объединения — создание кооперационной модели в сфере микроэлектроники на основе нитридных технологий. В рамках проекта наладят выпуск отечественных образцов электронной техники, способных конкурировать с зарубежными аналогами, отметил со своей стороны глава московского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Площадкой для координации разработчиков, производителей, программистов и материаловедов выступает ИТ-платформа i.moscow, сервисы которой позволяют обеспечивать коммуникацию и выстраивать кооперационные цепочки. Чтобы сформировать межотраслевой кластер, нужен консорциум по меньшей мере из 30 организаций в одной или нескольких смежных областях.
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