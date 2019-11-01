Налог для самозанятых может охватить всю Россию уже в 2020 году

Специальный налоговый режим для самозанятых граждан будет распространён на территорию всей страны уже с 1 июля будущего года. О таких планах заявил вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, сообщает пресс-служба Минфина.

Как передаёт RT, в ведомстве обосновали такое решение успехом проведенного эксперимента, который, как утверждают в Минфине, показал его популярность. Более 240 тысяч человек прошли регистрацию, чтобы иметь возможность платить этот налог.

По итогам года систему администрирования спецрежима для самозанятых предполагается доработать для минимизации возможных рисков для бюджета. Ранее Минфин разработал проект о расширении зоны действия налога на 19 регионов. Сейчас он проводится только в четырёх субъектах – в столице, а также в Московской и Калужской областях и Татарстане.

