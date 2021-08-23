«Нафтогаз» готов продлить контракт с «Газпромом» в качестве «предохранителя» от войны с Россией

Транзит российского газа через Украину может снизить риск полномасштабной войны с Россией, в связи с чем «Нафтогаз» Украины готов продлить контракт с «Газпромом» на транзит топлива. Об этом заявил глава украинской компании Юрий Витренко.

По мнению руководителя нефтегазовой госкомпании, запуск газопровода «Северный поток-2» якобы угрожает прекращением транзита газа через украинскую территорию и повышает конфликта между двумя странами и «военного вторжения».

«Мы рассматриваем вопрос транзита через Украину и сохранение физических активов транзита как один из предохранителей этого», — приводит слова Витренко РИА Новости.

По словам главы «Нафтогаза», в случае начала военных действий на них может ответить Европа, поскольку конфликт приведет к временному прекращению транзита газа из России.

Витренко пояснил, что Украина рассчитывает на бронирование мощности для транзита газа через после 2024 года, отмечает телеканал «360».

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским заявила о необходимости продления транзита газа через Украину после 2024 года, напоминает РИА ФАН.

